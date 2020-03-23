Первый и пока единственный заболевший коронавирусом пациент в Черкасской области находится в удовлетворительном состоянии. Его лечат в инфекционном боксе Уманской городской больницы.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил председатель Черкасской областной госадминистрации Роман Боднар.

"Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования Covid-2019 и на Черкасщине. Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы", - сообщил председатель ОГА.

Как он отметил, врачи действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. В инфекционном боксе есть все необходимое оборудование.

Скриншот: Facebook/Роман Боднар

Напомним, по состоянию на утро 23 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни (3 из них - летальные). Общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

Как сообщалось, Емец хочет добиться в Украине меньшей смертности от коронавируса, чем в Китае.