Начиная с понедельника, 23 марта, общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только отдельные категории граждан, занятые в критически важных сферах жизнедеятельности города. Они получают спецбилеты, но оплачивают проезд как обычно.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал Поворозник.

Остальные, по его словам, не должны "брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи. Им первый заместитель главы КГГА посоветовал оставаться дома, а если есть необходимость выехать в город - пользоваться частным транспортом, такси или транспортом предприятий, на которых они работают.

Так, теперь ездить в столичном транспорте можно только при наличии специального билета для проезда, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски.

Скриншот: Facebook/ Mykola Povoroznyk

Напомним, в список тех, кто может пользоваться общественном транспорте столицы, вошли: представители СМИ, работники торговли и предприниматели, соцработники, медработники, представители районных государственных администраций, МЧСники, сотрудники "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго". "Страна" писала о том, куда им обращаться для получения специального билета.

"Страна" следит за тем, что происходит 23 марта в Украине в связи с распространением коронавируса.