Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что в МИД сейчас проверяют информацию о нападении пиратов на судно "MSC Talia F" в Гвинейском заливе, в результате чего в плен попали семь украинских моряков.

Как передает "Укринформ", сейчас устанавливается контакт с судновладельцем.

"Причастные зарубежные дипломатические учреждения получили задание максимально оперативно собрать всю информацию об этом морском происшествии. Устанавливаем контакт с судовладельцем", - уточнил чиновник.

Погорельцев также рассказал, что по состоянию на 10.00 23 марта, официального подтверждения факта плена пока нет.

Ранее мы писали, что у берегов Африки очередное морское ЧП. Здесь пираты напали на судно "MSC Talia F" и взяли в плен семерых членов экипажа, предварительно, все они украинцы.

Напомним, в марте украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на Родину.