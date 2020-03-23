Арсен Аваков продолжает выдвигать идеи, которые выходят далеко за пределы его компетенции как министра внутренних дел. Вчера поздно вечером он опубликовал план, по которому нужно вводить жесткие антикризисные меры в экономике.

Причем речь о достаточно "крамольных" с точки зрения финансового глобализма вещах - отказе платить по долгам, запрете на вывоз валюты и печатании гривны для закрытия социальных потребностей.

Вряд ли эти предложения вызовут восторг у МВФ. И, хотя сам Аваков не имеет полномочий реализовать выдвинутую им программу, очевидно, что он - выразитель мнения определенной части украинской элиты. У которой далеко не лучшие отношения с международными кредиторами.

Впрочем, не исключено, что идет обычный шантаж Фонда с целью выбить у него больше денег и гарантий.

Кроме того, это еще и личный пиар Авакова, который пытается на фоне кризиса и пандемии предстать этаким жестким и стратегически мыслящим "общенациональным лидером", который больше подходит для наступающих тяжелых времен, чем неопытный Зеленский.

"Страна" разбирала пункты плана Авакова.

Что предложил Аваков

Министр выдвинул два комплекса мер. Одни - гуманитарные (льготы по коммуналке, выплаты безработным), вторые - финансово-экономические.

Гуманитарные меры следующие:

1. Специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице в период карантина. Аваков предлагает выдавать по 2500-3000 грн в месяц.

2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%.

3. Остановить выплату процентов по кредитам (это уже кстати сделано принятым Радой законом - Ред.) и взыскание долгов с граждан.

4. На госпредприятиях, госслужбе и бюджетных организациях запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

По финансово-экономической тематике Аваков предлагает план из 9 пунктов:

1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

7. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина –и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

8. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

9. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение.

"Манифест Авакова" и МВФ

Итак, министр предлагает достаточно серьезные вещи.

При этом многие из них совершенно правильные и очевидные. О них и раньше говорили эксперты. В частности, о необходимости минимизации выплат по внешнему долгу (об этом писал, например, главред "Страны" Игорь Гужва).

Однако есть вопрос: как их оценит главный внешний регулятор украинской экономики - Международный валютный фонд?

С которым Аваков предлагает продолжить сотрудничество.

Ведь программа Авакова по сути предусматривает разрыв с МВФ. Об этом говорят отдельные пункты его плана.

Во-первых, увеличение дефицита бюджета на 200 миллиардов гривен. По сути министр хочет просто напечатать эти деньги. Однако Фонд всегда требовал дефицит казны сокращать, обрезая "лишние" затраты - в частности, социальные программы.

Во-вторых - отказ платить по внешним долгам на время эпидемии.

Конечно, не исключено, что МВФ действительно может каким-то образом отсрочить выплату процентов, как это было в 2015 году, когда Украине грозил дефолт. Но пока Фонд таких намерений не высказывал.

Зато призывы "простить" зарубежным кредиторам все долги регулярно и давно раздаются из лагеря Игоря Коломойского. С которым глава МВД сегодня по многим вопросам находится в согласии.

В-третьих, Аваков де-факто предложил ограничить вывоз из страны валюты. На что МВФ и те западные структуры, которые лихорадочно выводят средства из украинских ОВГЗ, скорее всего не согласятся.

В свете перечисленного "заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи", как предлагает министр, возможным не представляется. Тем более, что Зеленский пока не выполняет два основных условия Фонда по следующему траншу кредита: это открытие рынка земли и "антиколомойский" закон - о недопущении возврата Приватбанка прежним владельцам.

Зачем Авакову план

В политических кругах бытует две версии, почему Аваков решил выписать такой план.

По первой из них этот ход согласован с Банковой и служит пока что информационным целям. Например, шантажу МВФ, который не дает кредит, пока Зеленский не примет законы о земле и "Приватбанке".

Как уже рассказывала "Страна", Зе не хочет ставить эти законы на голосование, пока Фонд, помимо кредита, не предоставит Украине безвозвратную помощь.

Причем, судя по вчерашнему телефонному разговору с МВФ, президент сейчас настаивает на увеличении суммы кредита.

В тот же день опубликован "план Авакова", который как бы рисует фонду перспективы разрыва сотрудничества и по сути дефолта. То есть своих денег Фонд не получит, если консенсус не будет достигнут.

В общем министр тут выступает, как "плохой полицейский". На его фоне Зеленский, который всего-то хочет чуть больше денег от МВФ и не собирается рвать с ним отношения - выглядит "добрым полицейским".

По второй версии это самодеятельность лично Авакова, который на волне коронавирусного кризиса пытается наращивать свой политический вес и пиарится в качестве "альтернативного президента".

Тем более, что общество сейчас вообще не понимает, что его ждет в будущем и как долго продлится кризис. А позиция президента по многим вопросам нельзя назвать предельно внятной, также как и позицию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По крайней мере никто из них до сих пор не озвучил конкретный план спасения экономики и помощи оставшимся без зарплаты людям в условиях мирового кризиса и тотального карантина.

На этом фоне Аваков и предлагает оперативно прорывные и жесткие идеи. Правда, с учетом крайне высокого его антирейтинга и шлейфа многочисленных скандалов, не факт, что общество готово сейчас доверить ему реализацию даже самых правильных и очевидных мер.