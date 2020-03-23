Арсен Аваков. Фото Кабмина Украины
Арсен Аваков. Фото Кабмина Украины

Арсен Аваков продолжает выдвигать идеи, которые выходят далеко за пределы его компетенции как министра внутренних дел. Вчера поздно вечером он опубликовал план, по которому нужно вводить жесткие антикризисные меры в экономике.

Причем речь о достаточно "крамольных" с точки зрения финансового глобализма вещах - отказе платить по долгам, запрете на вывоз валюты и печатании гривны для закрытия социальных потребностей. 

Вряд ли эти предложения вызовут восторг у МВФ. И, хотя сам Аваков не имеет полномочий реализовать выдвинутую им программу, очевидно, что он - выразитель мнения определенной части украинской элиты. У которой далеко не лучшие отношения с международными кредиторами. 

Впрочем, не исключено, что идет обычный шантаж Фонда с целью выбить у него больше денег и гарантий. 

Кроме того, это еще и личный пиар Авакова, который пытается на фоне кризиса и пандемии предстать этаким жестким и стратегически мыслящим "общенациональным лидером", который больше подходит для наступающих тяжелых времен, чем неопытный Зеленский. 

"Страна" разбирала пункты плана Авакова.

Что предложил Аваков

Министр выдвинул два комплекса мер. Одни - гуманитарные (льготы по коммуналке, выплаты безработным), вторые - финансово-экономические.

Гуманитарные меры следующие:

1. Специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице в период карантина. Аваков предлагает выдавать по 2500-3000 грн в месяц.

2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%.

3. Остановить выплату процентов по кредитам (это уже кстати сделано принятым Радой законом - Ред.) и взыскание долгов с граждан. 

4. На госпредприятиях, госслужбе и бюджетных организациях запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

По финансово-экономической тематике Аваков предлагает план из 9 пунктов:

1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

7. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина –и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

8. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

9. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение.

"Манифест Авакова" и МВФ

Итак, министр предлагает достаточно серьезные вещи.

При этом многие из них совершенно правильные и очевидные. О них и раньше говорили эксперты. В частности, о необходимости минимизации выплат по внешнему долгу (об этом писал, например, главред "Страны" Игорь Гужва).

Однако есть вопрос: как их оценит главный внешний регулятор украинской экономики - Международный валютный фонд? 

С которым Аваков предлагает продолжить сотрудничество.

Ведь программа Авакова по сути предусматривает разрыв с МВФ. Об этом говорят отдельные пункты его плана.

Во-первых, увеличение дефицита бюджета на 200 миллиардов гривен. По сути министр хочет просто напечатать эти деньги. Однако Фонд всегда требовал дефицит казны сокращать, обрезая "лишние" затраты - в частности, социальные программы. 

Во-вторых - отказ платить по внешним долгам на время эпидемии.

Конечно, не исключено, что МВФ действительно может каким-то образом отсрочить выплату процентов, как это было в 2015 году, когда Украине грозил дефолт. Но пока Фонд таких намерений не высказывал.

Зато призывы "простить" зарубежным кредиторам все долги регулярно и давно раздаются из лагеря Игоря Коломойского. С которым глава МВД сегодня по многим вопросам находится в согласии. 

В-третьих, Аваков де-факто предложил ограничить вывоз из страны валюты. На что МВФ и те западные структуры, которые лихорадочно выводят средства из украинских ОВГЗ, скорее всего не согласятся. 

В свете перечисленного "заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи", как предлагает министр, возможным не представляется. Тем более, что Зеленский пока не выполняет два основных условия Фонда по следующему траншу кредита: это открытие рынка земли и "антиколомойский" закон - о недопущении возврата Приватбанка прежним владельцам. 

Зачем Авакову план

В политических кругах бытует две версии, почему Аваков решил выписать такой план.

По первой из них этот ход согласован с Банковой и служит пока что информационным целям. Например, шантажу МВФ, который не дает кредит, пока Зеленский не примет законы о земле и "Приватбанке".

Как уже рассказывала "Страна", Зе не хочет ставить эти законы на голосование, пока Фонд, помимо кредита, не предоставит Украине безвозвратную помощь

Причем, судя по вчерашнему телефонному разговору с МВФ, президент сейчас настаивает на увеличении суммы кредита

В тот же день опубликован "план Авакова", который как бы рисует фонду перспективы разрыва сотрудничества и по сути дефолта. То есть своих денег Фонд не получит, если консенсус не будет достигнут. 

В общем министр тут выступает, как "плохой полицейский". На его фоне Зеленский, который всего-то хочет чуть больше денег от МВФ и не собирается рвать с ним отношения - выглядит "добрым полицейским". 

По второй версии это самодеятельность лично Авакова, который на волне коронавирусного кризиса пытается наращивать свой политический вес и пиарится в качестве "альтернативного президента".

Тем более, что общество сейчас вообще не понимает, что его ждет в будущем и как долго продлится кризис. А позиция президента по многим вопросам нельзя назвать предельно внятной, также как и позицию премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

По крайней мере никто из них до сих пор не озвучил конкретный план спасения экономики и помощи оставшимся без зарплаты людям в условиях мирового кризиса и тотального карантина.

На этом фоне Аваков и предлагает оперативно прорывные и жесткие идеи. Правда, с учетом крайне высокого его антирейтинга и шлейфа многочисленных скандалов, не факт, что общество готово сейчас доверить ему реализацию даже самых правильных и очевидных мер.  

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