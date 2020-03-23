Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в мае украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, всего деньги получат около полутора миллиона человек.

"С мая, мы устанавливаем доплату к пенсии для полутора миллиона пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 гривен", - сказала она.

Лазебная также уточнила, что выплаты будут производиться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно куда-либо обращаться.

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Напомним, правительство планирует выплатить одноразовую помощь размером в тысячу гривен. На нее могут претендовать в апреле получающие пенсию по инвалидности, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства.

Как писала "Страна", индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля украинцам на днях пообещал Владимир Зеленский.