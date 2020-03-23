Офис президента не стал отменять зарубежные командировки сотрудников в связи с карантином, введенным в Украине из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса президента пишут "Украинские новости".

Прямо на вопрос о том, были ли отменены командировки сотрудников и были ли отсрочены визиты президента Владимира Зеленского за границу и по Украине из-за распространения вируса, в Офисе президента не ответили. Однако сообщается, что 12 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак подписал распоряжение "О противоэпидемических мерах".

"Руководителям структурных подразделений при планировании заграничных командировок соблюдать рекомендации официальных органов стран, в которые планируются поездки", - сказано в сообщении.

Соответственно, Офис продолжает планировать командировки за границу. Сколько из них осуществлено с 12 марта и планируется на ближайшее время, не уточняется.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, Украина в связи с карантином из-за коронавируса закрыла границу от иностранцев.

Также мы писали, что Разумков запретил нардепам зарубежные командировки из-за коронавируса.

"Страна" следит за тем, как развивается ситуация в связи с коронавирусом в Украине в понедельник, 23 марта.