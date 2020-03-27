Украина 29 марта перейдет на летнее время. Стрелки переведут на час вперед, так что просыпаться придется раньше.

Зачем переводят часы

Часы стали переводить, чтобы сэкономить на топливе и повысить производительность труда. Идея экономии энергоресурсов за счет перевода времени принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. В настоящее время часы переводят около 100 стран, включая Украину. У нас переводить часы дважды в год начали с 1981 года.

Советы для хорошего самочувствия

Организм человека может отреагировать на смену режима в зависимости от состояния здоровья. Это может выражаться в повышенной утомляемости, раздражении, снижении работоспособности. Вот несколько рекомендаций, как улучшить свое самочувствие: