На этих выходных Украина переводит часы на летнее время
Украина 29 марта перейдет на летнее время. Стрелки переведут на час вперед, так что просыпаться придется раньше.
Зачем переводят часы
Часы стали переводить, чтобы сэкономить на топливе и повысить производительность труда. Идея экономии энергоресурсов за счет перевода времени принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. В настоящее время часы переводят около 100 стран, включая Украину. У нас переводить часы дважды в год начали с 1981 года.
Советы для хорошего самочувствия
Организм человека может отреагировать на смену режима в зависимости от состояния здоровья. Это может выражаться в повышенной утомляемости, раздражении, снижении работоспособности. Вот несколько рекомендаций, как улучшить свое самочувствие:
- За несколько дней до перевода часов ложитесь спать на час или два раньше. Так вы будете высыпаться, потому что время сна будет таким же, как и в обычный период.
- Постарайтесь заняться регулярной легкой физической нагрузкой: утренняя зарядка, йога.
- Больше гуляйте. Время, проведенное в светлое время суток, повышает уровень эндорфинов - "гармонов радости". Как следствие - повышается настроение.
- Снижайте уровень стресса. Можно выпить теплый травяной чай, принять контрастный душ, прочитать книгу или посмотреть фильм - сделать то, что вас успокаивает и расслабляетю
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