Китайские вирусологи предполагают, что пандемия коронавируса в Европе затянется. На то, чтобы полностью победить грозный Covid-19 может понадобиться до двух лет.

Об этом со ссылкой на руководителя Шанхайской экспертной группы по Covid-19 Чжана Вэньхуана пишет "Интерфакс".

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - сказал Чжан Вэньхуан.

По его словам, пандемия неизбежно затянется. То, когда ее возьмут под контроль, этим летом или следующем, зависит от глобальных усилий по ее содержанию. По мнению китайского эксперта, нужны радикальные меры, чтобы решить проблему быстро.

Что касается опыта Китая, где распространение коронавируса удалось сдержать, большую роль в этом сыграло то, что в начале эпидемии все учреждения, предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

Напомним, Британская Национальная служба здравоохранения прогнозирует, что в Великобритании эпидемия коронавируса может продлиться еще год - до весны 2021-го. За это время могут заразиться до 80% жителей страны.

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