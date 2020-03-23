После официальной отмены песенного конкурса Евровидение-2020, организаторы начали изучать возможность запуска альтернативного шоу. Целью проекта является объединение европейцев и развлечение аудитории - он не предусматривает соревнования участников.

Как передает Eurovision.tv, подробности проекта пока держат в секрете.

Изучение запуска альтернативного проекта уже ведется. Он должен будет помочь объединить аудиторию Европы "в эти непростые времена".

Кроме того, организаторы хотят отдать дань уважения конкурсантам "Евровидения", которые должны были принять участие в конкурсе в этом году. Также исполнители смогут участвовать в конкурсе в следующем году. Условие одно - нужна будет новая песня.

Напомним, что от Украины на Евровидение должна была поехать Go_A.

Также "Страна" рассказывала, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в культурную жизнь. По всему миру отменяются массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.