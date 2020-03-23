Привезенные в Украину экспресс-тесты на коронавирус Covid-19 будут делать медики только в определенных медицинских учреждениях, а работникам "скорой помощи" их выдавать не будут.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook, его будут делать после того, как тест на грипп покажет негативный результат.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на Covid-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, обращайтесь к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на Covid-19", - говорится в сообщении.

Так, сперва врач сделает тест на грипп. Если он окажется положительным - будут применены соответствующие меры. Если же негативный, вам сделают экспресс-тест на коронавирус. Если он будет положительным, медики возьмут дополнительный образец для лабораторного подтверждения коронавируса.

"После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", - подчеркивается в сообщении.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, что среди 14 инфицированных коронавирусом в Киеве трое прилетели из французского горнолыжного курорта Куршевель. Остальные заболевшие, которых обнаружили в столице, также были за границей. Они вернулись из Испании, Германии, Швеции и ОАЭ.

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