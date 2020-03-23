В Черногории официально подтвердили первую смерть человека, инфицированного коронавирусом. Речь о 65-летнем мужчине, который бы госпитализирован 22 марта.

Об этом в Twitter сообщает Институт общественного здоровья Черногории.

"В лабораториях Института общественного здоровья подтвержден Covid-19 у пациента З. П. 1955 года рождения, который в течение дня был госпитализирован и, к сожалению, скончался в Клиническом центре Черногории. Умерший имел хроническую болезнь легких", - сказано в сообщении.

Всего в Черногории - последней из европейских стран, обнаружившей на своей территории коронавирус - зарегистрировано 22 случая Covid-19.

Скриншот: Twitter/ Institut za javno zdravlje Crne Gore

В воскресенье, 22 марта, первую смерть человека, зараженного коронавирусом, подтвердили и в Чехии. Как пишет Radio Praha, это 95-летний мужчина, "который имел также другие серьезные проблемы со здоровьем"

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Чехии в воскресенье достигла 1 120 - только за субботу было зафиксировано 158 новых случаев заражения.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит 23 марта в Украине в связи с распространением коронавируса.