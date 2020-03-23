В Чехии и Черногории подтвердили первые случаи смерти пациентов с коронавирусом
В Черногории официально подтвердили первую смерть человека, инфицированного коронавирусом. Речь о 65-летнем мужчине, который бы госпитализирован 22 марта.
Об этом в Twitter сообщает Институт общественного здоровья Черногории.
"В лабораториях Института общественного здоровья подтвержден Covid-19 у пациента З. П. 1955 года рождения, который в течение дня был госпитализирован и, к сожалению, скончался в Клиническом центре Черногории. Умерший имел хроническую болезнь легких", - сказано в сообщении.
Всего в Черногории - последней из европейских стран, обнаружившей на своей территории коронавирус - зарегистрировано 22 случая Covid-19.
Скриншот: Twitter/ Institut za javno zdravlje Crne Gore
В воскресенье, 22 марта, первую смерть человека, зараженного коронавирусом, подтвердили и в Чехии. Как пишет Radio Praha, это 95-летний мужчина, "который имел также другие серьезные проблемы со здоровьем"
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Чехии в воскресенье достигла 1 120 - только за субботу было зафиксировано 158 новых случаев заражения.
Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит 23 марта в Украине в связи с распространением коронавируса.