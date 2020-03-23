Пресс-конференция экипажа, который отправляется на Международную космическую станцию, и которая давно стала обязательной, отменена из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Причем, это произошло впервые в истории.

Как передают "РИА Новости", соответствующий указ поступил от директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"По указанию генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Д.О. Рогозина пресс-конференция основного экипажа МКС-63 в ЦПК, запланированная на сегодня, 23 марта, отменяется", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который успешно состыковался с Международной космической станцией. Он привез космонавтам свежий чеснок.

Также "Страна" рассказывала, что 12 лет назад астронавтка из США потеряла сумку на орбите. Разведка России следит за объектом до сих пор.