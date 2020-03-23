В понедельник, 23 марта, в Нидерландах продолжится судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing рейса МН17. Из-за коронавируса на него не пустят представителей общественности и прессы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Слушания начнутся в 10:00 23 марта. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию. Из-за ситуации с коронавирусом на суде будет присутствовать только один нидерландский прокурор вместо трех.

Будет ли присутствовать защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, неизвестно.

Напомним, 9 марта в амстердамском аэропорту "Схипхол" Гаагский окружной суд начал рассматривать дело о крушении самолета Boeing 777 рейса МН17 в 2014 году. Уже на второй день заседания был объявлен перерыв на две недели.