На этих выходных украинцы переводят часы на час вперед - на летнее время. Традиционно это произойдет в последнее воскресенье марта в 3:00 - то есть 29 марта.

Как и почему переводят часы

Часы нужно переводить на тех устройствах, у которых нет выхода в интернет - механические часы, будильники, домашние настенные часы, старые телефоны "на кнопочках" без выхода в интернет.

На планшетах, смартфонах, ПК - время обновится автоматически. За это отвечает обновление Windows и операционные системы Android и iOS.

Традиция переводить часы дважды в год образовалась по экономическим соображениям. Весной светает раньше, а значит, начать трудовой день можно раньше, чем зимой и использовать светлое время суток более рационально.

Правда, некоторые украинцы вслед за европейцами выступают против перевода часов. На правительственных сайтах появляются петиции с требованием отменить перевод времени, а в Верховной Раде уже регистрировали законопроект отмены перевода часов на зимнее время в 2011 году, но после недовольства части украинцев решение отменили. Год спустя после аналогичной инициативы специалистов Минэкономики документ отозвали.

Кстати, в прошлом году украинцы перешли на летнее время в ночь перед выборами президента 31 марта.

Как перевод часов влияет на организм

Врачи рекомендуют больше спать накануне перевода часов на летнее время, поскольку придется вставать раньше, чем привыкли. Также советуют уделить внимание правильному питанию. Рекомендуют больше гулять на улице. В условиях карантина можно чаще проветривать помещение и следить за влажностью воздуха. Пешие прогулки можно заменить небольшой зарядкой.

Влияние перевода часов зависит от состояния здоровья. Это может пройти незамеченным или выразиться в виде повышенной сонливости, утомляемости и раздражительности. Иногда могут обостриться хронические заболевания: артрит, гипертония.