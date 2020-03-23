Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно заразилась коронавирусом, заявила, что полностью излечилась от Covid-19.

Соответствующий пост девушка Джеймса Бонда (Куриленко играла в фильме "Квант милосердия" - Ред.) опубликовала в Instagram.

"Я думаю, что полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - написала Куриленко.

Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - сообщила актриса.

Скриншот: Instagram/ olgakurylenkoofficial

Также Куриленко рассказала подробнее о своей истории болезни: о коронавирусе она узнала после тестирования, проведенного в больнице. Врачи, по словам актрисы, не прописали ей никакого лечения.

"Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - рассказала Куриленко.

Скриншот: Instagram/ olgakurylenkoofficial

Напомним, 40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". О своей болезни она рассказывала поклонникам в Instagram.