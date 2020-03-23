В ночь с 22 на 23 марта возле станции метро "Славутич" в Киеве произошло лобовое столкновение Chevrolet Aveo и инкассаторского буса Volkswagen. В результате ДТП погибли двое людей.

Об этом сообщает Espreso.tv.

Авария произошла в Дарницком районе столицы, на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади. Здесь около 03:30 лоб в лоб столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский бус Volkswagen. Причина ДТП устанавливается.

Сообщается, что в аварии погибли двое людей: 35-летний водитель Chevrolet Aveo и женщина-пассажирка, около 25-30 лет. Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.

В бусике Volkswagen находился только один 45-летний водитель, которого с травмами различной степени тяжести увезла скорая.

Фото: espreso.tv

Напомним, 17 марта в лобовом столкновении двух авто под Киевом погиб известный боксер Лисовой из Украинских атаманов.