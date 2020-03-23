У берегов Африки очередное морское ЧП. Здесь пираты напали на судно "MSC Talia F" и взяли в плен семерых членов экипажа, предварительно, все они украинцы.

Об этом сообщает Seafarersjournal.

Контейнеровоз под флагом Мадейры был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, на подходе к столице Габона Либревилю. Судно шло из Ломе в Либревиль. Пираты взяли в плен семерых из 17 членов экипажа.

По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины. В данный момент судьба взятых в плен неизвестна, а судно продолжило рейс.

Напомним, в марте украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на родину.