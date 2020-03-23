В СБУ заявили о разоблачении очередного фейка о коронавирусе. Речь идет о видео, на котором человека в автобусе якобы избивают другие пассажиры из-за того, что тот кашлял и имел явные симптомы коронавируса.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила на странице в Facebook.

"В сети разгоняется видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. При этом киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации)", - сказано в сообщении.

Утверждается, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты пророссийского направления". А материалы стали активно "распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах".

Сейчас сотрудники СБУ устанавливают и пытаются привлечь к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Скриншот: Facebook/ Служба безпеки України

Видео: Facebook/ Паша Ткаченко

Впрочем, драки в транспорте во время карантина, обусловленного коронавирусом, все же происходили. Например, в Киеве пассажир выбросил из троллейбуса кондуктора, так как его не пускали из-за превышения лимита количества людей в салоне.