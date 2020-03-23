Несмотря на то, что МОК очень не хочет переносить на более поздний срок летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, первая страна в мире уже официально заявила о своем отказе от участия в Играх. Этой страной стала Канада.

Решение Канадского олимпийского комитета (COC) и Канадского паралимпийского комитета (CPC), поддержали спортсмены, национальные спортивные организации и правительство Канады, как передает пресс-служба COC.

"Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года.

COC и CPC призывают Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем им нашу полную поддержку и оказание помощи во всех вопросах, которые помогут перенести Игры. Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", - заявили спортивные функционеры Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что спортивные чиновники пяти стран просят МОК перенести Олимпиаду-2020.