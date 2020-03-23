Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, посвященное актуальным вопросам борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19 в Украине таки состоится.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил спикер Дмитрий Разумков, как передает "Укринформ".

"Мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады... Коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Верховная Рада не находится пока на карантине - работа ведется в режиме заседаний Комитетов", - отметил спикер.

Напомним, что на своем внеочередном заседании Верховная Рада может одобрить введение чрезвычайного положения в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что еще у одного депутата Рады обнаружен коронавирус. Вторым зараженным оказался Сергей Вельможный - коллега ранее заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".

Об этом сообщил сам Шахов, которого госпитализировали с пневмонией в Александровскую больницу. Как именно и где был заражен Вельможный - пока не известно.