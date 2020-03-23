Сегодня Киев останавливает все пассажирское сообщение. Исключение будет сделано для 17 маршрутов, на которые будут запускать по спецальным пропускам. В оставшихся троллейбусах, автобусах и трамваях будут дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска.

Цель властей - усилить меры карантина из-за коронавируса. Заболевших в Киеве по состоянию на 23 марта - 29 человек. То есть это уже больше, чем в Черновицкой области.

Параллельно украинцев постепенно готовят к введению чрезвычайного положения - чего уже практически не скрывают. Это позволит уже официально ограничить передвижение граждан по улицам.

Однако пока это не сделано, многие киевляне будут пытаться этим утром доехать до работы. Что теперь возможно только на такси, личном транспорте или пешком.

Работать нужно, поскольку люди должны платить как минимум за аренду жилья. А планы властей по доплатам людям, которые потеряли работу (об этом вчера у себя в Facebook написал глава МВД Аваков) - пока только планы.

"Страна" следит за новостями о карантине и коронавирусе. Материал обновляется.

10:27 В Москве, где за последние сутки зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, тоже решили ужесточить меры. Метро, как в Киеве, не закрывают. Под ограничения в основном попало старшее поколение и люди, страдающие хроническими заболеваниями. То есть ограничивают только группу риска - стариков - и не забирают из экономики активное население.

с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Исключение составляют медики, а также руководители и сотрудники, чье работа жизненно важна.

Остальных жителей российской столицы, которые входят в уязвимую категорию, переводят на удаленку, отправляют в отпуск или на больничный. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Людям советуют поехать на дачу.

За время карантина таким людям обещают выплатить разовую помощь: 2 тыс рублей авансом (около 677 грн по текущему курсу), еще 2 тыс рублей позже - тем, кто не нарушал режим. Выплата в Подмосковье составят 3 тысячи рублей (около 1016 грн).

Отменят пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКХ (как и в Украине). Телефоны и интернет не будут отключать даже при нулевом балансе (а вот этого правила в Киеве пока не ввели).

Доставку продуктов и лекарств могут организовать соцработники и волонтеры. Для этого нужно позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

10:10 Десятка самых пострадавших от коронавируса стран по состоянию на 23 марта, по данным института Хопкинса выглядит так:

Китай - 81 454 (заразились), 3 274 (умерли), 72 817 (выздоровели) Италия - 59 138 (заразились), 5 476 (умерли), 7 024 (выздоровели) США - 35 224 (заразились), 471 (умерли), 0 (выздоровели) Испания - 28 768 (заразились), 1 772 (умерли), 2 575 (выздоровели) Германия - 24 873 (заразились), 94 (умерли), 266 (выздоровели) Иран - 21 638 (заразились), 1685 (умерли), 7 913 (выздоровели) Франция - 16 243 (заразились), 676 (умерли), 2 201 (выздоровели) Южная Корея - 8 961 (заразились), 111 (умерли), 3 166 (выздоровели) Швейцария - 7 474 (заразились), 98 (умерли), 131 (выздоровели) Великобритания - 4 217 (заразились), 282 (умерли), 137 (выздоровели)

09:55 По данным ВОЗ, к вечеру 22 марта в миру было 292 142 заболевших, 12 784 погибших.

Данные института Хопкинса (США) отличаются. На утро 23 марта - 339 041 заболевших, погибли 14 705 человек, вылечились 98 799 человек.

Фото: coronavirus.jhu.edu

09:48 Некоторые киевские провайдеры сообщают, что отправили вчера в КГГА письма с просьбой разъяснить, как добраться на работу сотрудникам провайдера телекоммуникаций, которые задействованы в обслуживании связи, в т.ч. государственных органов, предприятий и т.п. По состоянию на 09:00 ответа не было.

По телефону в КГГА сказали обращаться в райгосадминистрацию по месту фактического нахождения предприятия. Там назвали такой алгоритм действий: написать заявление в свободной форме на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КМДА, ссылаясь на протокол №16 (которым утверждены спецмеры на время карантина) и указать количество необходимых пропусков. Далее заявление нужно отнести в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

09:37 Глава Минздрава Илья Емец пообещал, что смертность от коронавируса в Украине будет ниже, чем в Китае.

"Я сегодня собрал специалистов, будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - цитирует министра МОЗ.

09:23 Оказывается, секретарь СНБО Алексей Данилов еще 31 января просил премьера Алексея Гончарука запретить экспорт медицинских масок. Однако сделано это было только в марте. Прекрасная оперативность.

09:18 Есть пока в Киеве еще транспорт и со свободным входом. На Борщаговке в Киеве нашему журналисту Владу Бовтруку удалось сесть в трамвай.

"Приехал трамвай. В нем открыли только одну дверь где стоял полицейский. На остановке за это время уже было восемь человек. Патрульный сообщил, что в Киеве введено особое положение и проезд на трамвае возможен только по специальным пропускам. Люди предъявляют различные удостоверения, УБД, какие-то справки, рабочие удостоверения, пропускают всех кто что-то предъявляет, но корреспондент "Страны" не видел чтобы кто-то предъявил специальный пропуск КГГА. Полицейский не хотел пропускать одного мужчину, который сказал, что едет к матери в больницу, но через минуту убеждений патрульный его пропустил. Кто-то сказал, что работает охранником на парковке, и его также пропустили. В салоне трамвая уже более 60-ти человек. Меня также пропустили, когда я предъявил удостоверение журналиста".

09:14 Российский блогер Сергей Васильев анализирует, когда закончится эпидемия коронавируса на примере разных стран.

"На победу над коронавирусом Китаю понадобилось 2 месяца.

Более-менее значительные цифры больных там стали идти с 22 января, далее пошли меры карантина, различной строгости. В Ухане - полный карантин, в остальном Китае - умеренный.

Только к 20-м числам марта число новых больных упало до нуля. И сегодня, уже всеми считается, что Китай побелил коронавирус!...

Южной Корее, Японии, которые считается, тоже эффективно выключились в борьбу с вирусом, такого пока добиться не удалось. Там ещё продолжают фиксировать новых больных, но там и рост заболевания начался почти на месяц позже. Более-менее большие цифры больных начались с 15 февраля.

Если китайской "опыт" 2-ух месяцев верен, то Юж.Корея выйдет в ноль к середине апреля. И чем быстрее они объявят о нулевых цифрах новых больных, тем быстрее будет оживать их экономическая активность.

Италия увидела первые серьезные цифры с 20-го февраля. Значит они выйдут к минимальным цифрам в 20-х числах апреля.

Тоже самое в основных европейских странах, Франции, Германии и в США.

В России серьёзные цифры пришли в начале марта, числа с 10-го. Значит мы приедем к нулевым цифрам где-то в десятых числах мая".

09:08 В соцсетях обсуждают китайскую помощь Украине.

"Декоммунизаторам на заметку - Китай государство с официальной государственной коммунистической идеологией.

Что бы дважды не вставать, вопрос - а где тот самый мир который весь с нами? Спихивать нам оружие которое подлежит утилизации за наши деньги - помню. Но как теперь поменять "джавелины" на аппараты ИВЛ?", - пишет блогер Виталий Завгородний.

09:02 Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения, говорит Минздрав. То есть в стране с ними по-прежнему большой дефицит - даже после разрекламированной поставки из Китая.

08:59 Зорян и Шкиряк призывают украинцев оставаться дома.

08:57 Тем временем народ шутит об очередях в магазинах, которые захлестнули Киев вчера.

08:47 Бывший советник Гончарука Алексей Мушак заявил, что в Кабмине планируют ввести список запрещенных на время карантина работ. Всего семь позиций:

1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других учреждений культуры и развлекательных заведений;

2. Деятельность по проведению любых массовых мероприятий (концертов, выступлений, спортивных соревнований);

3. Деятельность спортивных клубов и фитнес-центров;

4. Деятельность предприятий общественного питания (кроме работы на вынос и / или доставку)

5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйственных и любых других)

6. Деятельность ТРЦ (кроме розничной торговли по списку разрешенного)

7. Розничная торговля (кроме указанной в списке разрешенного)

08:41 Крупные компании сами возят своих сотрудников. Вот автобус "Сельпо".

08:35 На въезде в Киев выставили бронетехнику, пишут в соцсетях.

"Перед въездом в Киев, под бывшей стеллой 'город герой', на Броварской трассе полицейский пост с автомобилями сменили на военный, стационарный с бронемашины типа Козак. Типа к полчища з0мби прибегут, что ли", - пишет блогер Андрей Недзельницкий.

08:32 Немного отвлечемся от транспорта. Важный совет: режьте маски перед тем, как их выбросить. А не то их подберут и снова продадут.

08:29 Пропуска есть не у всех. Вот пытается уехать женщина, работающая в "Ашане".

08:28 Вот как проходит проверка документов.

08:24 Но пока режим во многом либерален. Кто-то показывает справку, что он в больницу и его пропускают, а кто-то - удостоверение работника завода и тоже едет.

На одном из маршрутов водитель также помогал патрульной смотреть документы которые предъявляли люди. Один мужчина сказал, что едет на собеседование в "Метро". Полицейская ответила, что нельзя, но мужчина возмутился: " Мне что теперь пешком идти?". После этого водитель автобуса сказал, что "Метро" - продовольственный магазин, а значит можно и пропустил его.

08:21 Среди стражей порядка встречаются и такие, кто воспринимает свои новые функции с большим апломбом. Киевский полицейский из 220-го автобуса пытался запретить нам вести съемку и грозился отобрать телефон.

08:16 Обстановка умеренно спокойная. За порядком следят сотрудники Нацполиции и Нацгвардии. В автобусах отношение к проверке строго-лояльное. Один мужчина-медик на наших глазах без документов попадает в автобус - он передает трубку главврача сотруднику полиции. И тот пропускает. В комментарии "Стране" полицейский говорит, что в первый тестовый день контроль будет с поблажками.

08:14 А вот автобус, в котором нет ни полиции, ни пропускного режима. Место действия - Южная Борщаговка в Киеве.

08:11 Судя по тому, что рассказывают полицейские в автобусах, пропуска есть не у всех. Поэтому некоторых людей пускают по справкам с места работы.

08:09 Люди пытаются попасть в автобусы без пропусков. Полиция и муниципальная стража не впускают.

08:04 Миллион масок - Украине, 25 миллионов - России. Сегодня ночью под Москвой сел самолет с медицинским грузом из Китая.

08:00 На Позняках автобусы не штурмуют и ловят попутки. Также многие водители спрашивают, не нужно ли подвезти людей.

07:55 Вот как теперь запускают в киевский транспорт. Проверка пропусков и масок прямо на входе. На видео - 220-й маршрут, который идет от Харьковской до Жулян.

07:50 Тем временем на маршруты в Киеве вышла "Муниципальная стража" - организация, напичканная ультраправыми. Киевские власти дали ей право проверять документы в транспорте.

На Facebook-странице "Варты" уже появился первый отчет. "На определенных участках уже возникают конфликтные ситуации", - рапортуют "стражи".

Напомним, что "Муниципальная стража" - это организация, в которой практически полностью задействованы радикалы из С14. Конкретно на фото - один из лидеров этой группировки Сергей Бондарь.

07:48 На въезде в Киев со стороны Броваров остановки заполнены людьми, которые ждут попутку.

07:46 На Позняки подъехал автобус, который везет медперсонал в Александровскую больницу. Многие в масках, правда, из марли или обычных хирургических.

07:43 Вот такие автобусы пока курсируют по городу. Но в них едут только избранные.

07:41 На остановках дежурит нацгвардия.

07:40 Как и предполагалось, киевляне поехали на работу даже в условиях запрета общественного транспорта.

Метро Позняки. На остановке мало кто стоит, все ловят попутки. Людей много, многие машины останавливаются.

07:37 Интересно, что Китай передал Украине миллион масок. А России в то же самое время - 25,5 миллионов масок. При этом там уже ввели ограничение по количеству продаваемых масок в одни руки (в каждом регионе это количество разное).

07:31 Пока в Украине думают о создании Стабилизационного фонда в 13 миллиардов гривен, в Турции президент Эрдоган заявил о программе борьбы с коронавирусом на 16 миллиардов долларов.

Основная статья затрат - социальная поддержка населения, которое живет в режиме падения доходов.

07:24 Военный борт из Китая привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

07:20 Спикер Дмитрий Разумков заявил, что Рада готовится к внеочередному заседанию. О чем оно будет - не сказал.