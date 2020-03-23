Сегодня ночью, 23 марта, украинский военный самолет Ил-76 доставил в Киев партию медицинского гуманитарного груза из Китая. В частности, на борту лайнера, приземлившегося в Борисполе, находятся 250 000 тестов на коронавирус Сovid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"Самолет Вооруженных сил Украины доставил два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Из Китая также доставлены медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для борьбы с эпидемией Сovid-19.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей с повышенной температурой и подозрением на коронавирус.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Таиланде из-за коронавируса остались тысячи украинских туристов.