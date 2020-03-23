Несмотря на объявленную властями операцию по эвакуации из-за границы наших соотечественников, повезло вернуться в Украину далеко не всем.

Например, в Таиланде застряли около 2 000 украинских туристов. Они не могут вылететь на Родину из-за того, что пандемия коронавируса закрыла границы, как передает РБК-Украина.

У застрявших туристов есть один шанс попасть домой - нужно только добраться до ближайшего хаба - в Дубаях, Дохе или Стамбуле (инструкция по возвращению из Таиланда в Киев - размещена на сайте посольства).

А уже затем из хаба вылететь в столицу Украины. При этом, билеты в эти три города украинские туристы вынуждены покупать за собственные деньги, что многим просто не по карману, учитывая реальные цены.

"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех обратные билеты уже на руках). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья с 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или так же", - рассказала украинка Регина.

Но даже если билеты уже на руках, то туриста могут просто-напросто не пустить на рейс.

"Была ситуация с девушкой, которая летела чуть ли не на последнем рейсе до Стамбула. Не знаю, чем все закончилось, там экстренно решался вопрос. Такая же ситуация была и с Дохой", - уверяет Регина.

Большинство украинских туристов все же остались в Таиланде ждать в надежде, что границы откроют после 3 апреля и они все улетят домой по уже купленным или обменянным билетам. Или же, что Украина обеспечит из Таиланда несколько рейсов, так как людей на популярных курортах действительно много.

"Все продлевают визы (в Тае пока не бесплатно), в отличие от Шри-Ланки, Индии и Бали, где всем продлили еще на 30 дней, или до 14 апреля сделали бесплатное пребывание… Плюс, ситуация начинает усугубляться: все думают от том, где безопасно переждать или дождаться самолета. Бангкок с 22 марта перевели на карантин. На островах пока что спокойнее и безопаснее, но нет гарантий, что и острова не закроют на карантин… Потом можно вообще не выбраться отсюда, если вдруг отменят транспорт или внутренние рейсы", - отметила украинка и добавила, что сейчас многие туристы оказались "между двух огней". Люди вынуждены выбирать: либо ехать в Бангкок, где сейчас вспышка Covid-19, и ждать там, либо же сидеть на островах с риском не добраться до аэропорта в случае жестких карантинных мер.

Между тем, в посольстве Украины вот как отреагировали на сложившуюся ситуацию.

"Ситуация в мире меняется ежедневно и ежечасно, страны закрывают авиасообщение и запрещают въезд иностранцам. Настоятельно рекомендуем всем, кто может это сделать путем приобретения/перебронирования билетов, воспользоваться такой возможностью, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы", - заявили дипломаты.

Сегодня, 23 марта, застрявшие украинцы соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к Владимиру Зеленскому. Помимо прочего наши хотят спросить у власти: "Логично ли оплачивать пребывание в Таиланде, если наша страна не может нас принять домой".

Ранее "Страна" сообщала, что украинские туристы застряли и в Доминикане. Они потребовали от Зеленского отправить за ними президентский самолет.