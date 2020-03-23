Национальный банк Украины из-за продолжающегося в стране разгула эпидемии коронавируса предложил полностью отказаться от налички, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.

Об этом говорится в письме НБУ о режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса, опубликованном в официальном Facebook.

Нацбанк уже обратился с соответствующей просьбой к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. д. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

Все банки Украины при этом обязаны обеспечить работу бесперебойную работу головных офисов, дистанционных каналов обслуживания и колл-центров.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин изменит систему оплаты труда для врачей, борющихся с коронавирусом.



