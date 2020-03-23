Глава МВД Арсен Аваков выступил за внедрение в Украине выплат в размере 2,5-3 тысяч гривен по вынужденной безработице, которую спровоцировал надвигающийся на Украину экономический коллапс, связанный с закрытием огромного количества предприятий из-за тотального карантина, одним из идеологов которого является сам Аваков.

Об этом министр написал в своем посте в ночь на 23 марта.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов", - пишет глава МВД.

По его мнению, пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства: "Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать".

Он утверждает, что вместе с премьером и президентом эта проблема обсуждается и уверен в нахождении решения.

"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям, мы к сожалению слишком бедны как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек! Вам уже известно о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам. Но разрабатываются и другие меры", - пишет министр.

Кроме того, он озвучил ряд своих инициатив. Приводим текст министра полностью:

"Мера №1

Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500-3000 грн в месяц.

Мера №2

На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%.

Мера №3

На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки.

Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4

На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей.

Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.

**************

Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические.

Какие? Моя позиция:

1. Немедленно Верховной Радой - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы.

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

6. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина – те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

7. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

8. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение", - написал Аваков.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта.

Напомним, СНБО может собраться в ближайшие дни, чтоб обсудить введение чрезвычайного положения в Украине.

Между тем Рада еще не определились с датой заседания, на котором могут ввести чрезвычайное положение. А если президент подпишет указ о введении чрезвычайного положения, по закону парламент должен будет собраться в течение двух дней.

Также "Страна" разбиралась, позволит ли ведение режима ЧП ограничить свободу слова, мобильную связь, интернет, радио и телевидение, а также политическую деятельность.