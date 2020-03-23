В понедельник, 23 марта в Киеве будет ясно, без осадков, а на дорогах - местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​0...+2 градуса.

Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра на понедельник.

В западных областях ясно, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...- 8 градусов, днем ​​-1...+4 градуса. В Карпатах ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -7...-12 градусов, днем ​​-3...-8 градусов. В Моршине ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0...+2 градуса.

В Трускавце ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...+1 градус. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -3...- 5 градусов, днем ​​+1...+3 градуса. В северных областях ясно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем ​​0...+5 градусов.

В центральных областях ясно, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем ​​+1...+6 градусов.

В восточных областях ясно, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Донецкой области порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем ​​0...+5 градусов.

В южных областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем ​​+2...+7 градусов.

В Крыму ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем ​​+2...+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем ​​+4...+6 градусов.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта, в Киеве и области начался довольно крупный снегопад. Из-за этого на улицы города вывели спецтехнику.