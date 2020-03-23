Туристы из Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы, потребовали, чтобы Зеленский отправил за ними президентский самолет.

Туристы из Украины застряли в Доминикане после того, как местные власти закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Молодые люди записали видео, в котором требуют у Владимира Зеленского, чтобы он отправил за ними президентский самолет.

Парень с девушкой отметили, что в Доминикане оказалась достаточно большая группа туристов из Украины - 129 человек. Украинцы рассказали, что уже несколько дней не знают, как им вернуться домой.

При этом они добавляют, что Зеленский отправил свой личный президентский борт за людьми в Вену, которая находится не так далеко от аэропорта во Львове.

По словам украинских туристов, в Доминикане застряли семьи, которые прилетели с детьми - эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‼️Обращение к @zelenskiy_official ‼️ Публикация от @ romanova_103 21 Мар 2020 в 10:10 PDT

Стоит отметить, что для борьбы с коронавирусом в Доминикане введен комендантский час, а также ограничена работа магазинов. Людям запрещено передвигаться по улицам с 20:00 до 06:00. Запрет вступил в силу 21 марта и продлится до 3 апреля.

Ранее стало известно, что Нацполиция Украины будет проверять, находятся ли в самоизоляции прибывшие из-за границы граждане. Эта мера призвана помешать распространению коронавирусной инфекции в стране.

20 марта сообщалось, что 30 тысяч украинцев вернулись в страну. Еще столько же ждут эвакуации.