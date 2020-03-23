Сколько больных коронавирусом в Украине 23 марта
По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них 3 смертельных, а в 1 случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы. Об этом говорит официальная статистика Минздрава.
Расширилась "география" заражения. Впервые Covid-19 подтвердился в Черкасской области.
Киев - 29 человек (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область - 5 человек (среди заболевших депутат Шахов и его жена);
Черновицкая область - 25 человек (1 летальный случай) - на карантин в области отправили целое село, куда массово вернулись заробитчане;
Ивано-Франковская область - 5 человек (1 летальный случай);
Днепропетровская область - 2 человека;
Донецкая область - 1 человек;
Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
Львовская область - 2 случая;
Тернопольская область - 1;
Черкасская - 1.
Напомним, что среди 14 инфицированных коронавирусом в Киеве трое прилетели из французского горнолыжного курорта Куршевель. Остальные заболевшие, которых обнаружили в столице, также были за границей. Они вернулись из Испании, Германии, Швеции и ОАЭ.
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