По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них 3 смертельных, а в 1 случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы. Об этом говорит официальная статистика Минздрава.

Расширилась "география" заражения. Впервые Covid-19 подтвердился в Черкасской области.

Киев - 29 человек (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область - 5 человек (среди заболевших депутат Шахов и его жена);

Черновицкая область - 25 человек (1 летальный случай) - на карантин в области отправили целое село, куда массово вернулись заробитчане;

Ивано-Франковская область - 5 человек (1 летальный случай);

Днепропетровская область - 2 человека;

Донецкая область - 1 человек;

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);



Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 1;



Черкасская - 1.

Напомним, что среди 14 инфицированных коронавирусом в Киеве трое прилетели из французского горнолыжного курорта Куршевель. Остальные заболевшие, которых обнаружили в столице, также были за границей. Они вернулись из Испании, Германии, Швеции и ОАЭ.

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