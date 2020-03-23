Глава МВД Арсен Аваков в недавнем посте в Facebook высказался за ужесточение карантина вплоть до комендантского часа, однако ни словом не обмолвился о том, как обстоят дела с индивидуальной защитой подчиненных во время разгула вируса.

"Страна" выяснила, как защищают себя правоохранители, которые, как и медики, в дни эпидемии находятся на переднем крае.

Сейчас у следователей столичных управлений полиции появились новые обязанности. Кроме расследования уголовных производств и суточных смен в следственно-оперативных группах по графику нужно заступать на дежурства на охрану общественного порядка закрытых объектов торговли и услуг. В том числе и Александровской больницы - главного медучреждения Киева по борьбе с коронавирусом, назначенного высшим руководством Минздрава.

Несмотря на заверения высшего начальства о том, что полиция якобы обеспечена всем необходимым для защиты сотрудников, на деле же, по сведениям наших источников в Нацполиции, сотрудникам на сутки выдают только одну одноразовую маску, которую можно носить максимум полчаса, а потом нужно менять. При том что, скажем, при охране порядка в Александровской больнице они контактируют и с пациентами, пришедшими сделать тест на Covid-19, и с медиками.

Антисептиками полицейских также почти не обеспечивают, поэтому если у кого-то есть собственный санитайзер (а таких единицы потому что товар дефицитный), то обработать руки будет чем. Если нет - то придется обходиться и так - водой из бутылок. В некоторых подразделениях столичной полиции вместо одноразовых масок начали выдавать лоскуты тонкой марли с завязками,которые даже от пыли не защитят.

Однако, со слов наших собеседников в полиции, самое страшное еще не дежурства в Александровской больнице без маски, а выезды в разгул эпидемии на ненасильственные смерти на дому без необходимых средств индивидуальной защиты.

Сотрудники полиции Киева, с которыми мы пообщались, на условиях анонимности рассказывают, что за прошедшую неделю неоднократно выезжали на вызовы, когда люди умирали на дому. При этом полицейский следователь должен в таких случаях с участием эксперта составить протокол осмотра трупа. Никакими специальными защитными костюмами полицейских не обеспечивают. Все та же нехитрая экипировка - одна маска на весь день и, в лучшем случае, можно взять одноразовые перчатки у эксперта, если повезет.

При этом следователь также допрашивает родственников больного и, если предположить что умерший был заражен коронавирусной инфекцией, то потом всю следственно-оперативную группу и эксперта вместе с родственниками больного нужно отправлять на карантин. Но никто этим не занимается.

После вскрытия при отсутствии необходимых тестов могут и не диагностировать наличие или отсутствие Covid-19.

Если опасную инфекцию у умершего не стали диагностировать, его родные, которые с ним контактировали, идут за справкой о разрешении на захоронение в прокуратуру и также могут попутно заразить немало окружающих. В том числе и сотрудников прокуратуры.



- При выезде на место полицейским приказано узнавать, с кем контактировал, ездил ли куда-то за границу умерший, и записывать эту информацию для судмедэксперта. Ищем маски где угодно и разводим спирт для антисептиков, - пишут сотрудники прокуратуры о "готовности" к эпидемии в закрытой прокурорской группе в Facebook.

Некоторые прокуроры пишут, что самостоятельно покупают респираторы для походов в суд, которые сейчас днем с огнем не сыщешь в продаже, а через интернет продают по завышенной в разы цене.

Как сообщают сотрудники прокуратуры в профильной группе на Facebook, судебная власть четко обозначила "карантинный" режим работы пока в прокуратуре фактически царит неопределенность. Только местные руководители прокуратур на свой страх и риск издали приказы о минимизации контактов между сотрудниками, перевод рабочего общения в телефонный режим и необходимости частого мытья рук на работе.

- Судебная администрация сообщила, что в помещение суда будут пускать только в масках и после дезинфекции рук прямо при входе собственным дезинфектором. У меня вопрос? Где брать маски и дезинфектор? - дискутируют прокуроры в своей группе в Facebook. - На каждый день нам нужно минимум по 4-6 масок и 20 мл дезинфицирующего средства, которые даже за свои деньги приобрести негде. И одноразовая маска стоит из-под полы 25-40 грн.

С понедельника почти все города останавливают весь транспорт вообще, при этом в Киеве сотрудникам полиции, прокуратуры и аппаратов судов у которых нет автомобилей (а таких немало, вопреки расхожему мнению обывателей), пока карточек для спецпроезда на руки не выдали. Поэтому люди очень волнуются о том, как в понедельник придется добираться на работу, которую для правоохранителей никто не отменял. Пока что своими силами договариваются, чтобы подвезли коллеги, не рассчитывая на развозки от власти.



Ранее "Страна" писала, что полицейские будут проверять соблюдение карантина украинцами, которые прибыли из-за границы.

Также мы рассказывали, что количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 73.