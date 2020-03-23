68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого в начале марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, заразился коронавирусом.

Об этом со ссылкой на источники сообщает DailyMail.

Сообщается, что Вайнштейн сообщил о симптомах заражения, когда прибыл в тюрьму строгого режима Венде. До этого он находился на острове-тюрьме Райкерс, где на этой неделе Covid-19 обнаружили у 38 заключенных.

После этого Харви Вайнштейну сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. При этом, по данным журналистов, анализы еще одного заключенного, содержащегося в Венде, дали положительный результат.

Напомним, в октябре 2017 года более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд, обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Дело Вайнштейна вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo. В марте 2020 года продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы.