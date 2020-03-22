С завтрашнего дня, 23 марта, в Киеве полностью ограничивают пассажирские перевозки. Исключение делают для сотрудников критически важных сфер жизнедеятельности города, которым будут выдавать спецбилеты.

Пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации опубликовала в Facebook номер телефона, по которым можно обратиться для получения специальных билетов.

В список тех, кто сможет получить спецбилеты для проезда в общественном транспорте столицы, вошли: представители СМИ, работники торговли и предприниматели, соцработники, медработники, представители Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Оболонской, Печерской, Подольской, Святошинской и Шевченковской районных государственных администраций, МЧСники, сотрудники "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго".

Скриншот: Facebook/ Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Напомним, об ужесточении карантинных мер в столице заявил мэр города Виталий Кличко. Он также призвал киевлян не устраивать шашлыки в парках, не вести детей на детские площадки, не гулять компаниями по улицам.

"Страна" писала о том, что уже на следующий день после этого заявления Кличко в супермаркетах Киева появились очереди за едой, химией и туалетной бумагой.