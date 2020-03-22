Плюс 26 за сутки. Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 73
В Украине по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, выявили 73 случая заражения коронавирусом.
Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает Минздрав Украины.
Так, всего в стране уже 73 случая коронавируса подтверждены лабораторно, из них три летальных, а один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За текущие сутки, 22 марта, было выявлено 26 новых случаев.
Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine
Разбивка по регионам:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киев - 29, из них 20 в течение суток;
- Киевская область - 5, 1 в течение суток;
- Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;
- Тернопольская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Напомним, что по состоянию на вечер 21 марта, по данным МОЗ, в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения Covid-19, а днем ранее - 41 случай инфицирования. То есть за прошлые сутки число зараженных увеличилось на 6 человек.
Также мы писали, что глава Минздрава Емец выступил за объявление чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавируса.