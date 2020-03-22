В Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом. Фото: strana.ua

В Украине по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, выявили 73 случая заражения коронавирусом.

Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает Минздрав Украины.

Так, всего в стране уже 73 случая коронавируса подтверждены лабораторно, из них три летальных, а один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За текущие сутки, 22 марта, было выявлено 26 новых случаев.

Скриншот Telegram-канала Коронавирус инфо

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Разбивка по регионам:

  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киев - 29, из них 20 в течение суток;
  • Киевская область - 5, 1 в течение суток;
  • Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;
  • Тернопольская область - 1;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Напомним, что по состоянию на вечер 21 марта, по данным МОЗ, в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения Covid-19, а днем ранее - 41 случай инфицирования. То есть за прошлые сутки число зараженных увеличилось на 6 человек.

Также мы писали, что глава Минздрава Емец выступил за объявление чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавируса.

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