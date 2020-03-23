Среди 14 инфицированных коронавирусом людей в Киеве трое прилетело из французского горнолыжного курорта Куршевель. Остальные заболевшие, которых обнаружили в столице, также были за границей.

Об этом в комментарии hromadske заявил исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

По его словам, 14 зараженных, которые находятся в Киеве, вернулись с путешествий в Испанию, Германию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Еще трое отдыхали на курорте Куршевель во Франции (на этом же курорте отдыхал и нардеп Шахов). Все пациенты чувствуют себя нормально.

Как стало известно "Стране", в Куршевеле также отдыхал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

И сегодня он уже выложил свои тесты, которые показывают, что он коронавирусом не болен.

Кроме того, тем же рейсом летело еще несколько десятков человек, которые сейчас также проверяются на вирус.

В ЦОС заявили, что до сих пор ждут результатов тестов народного депутата Сергея Вельможного и его сына.

А нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что коронавирус обнаружен еще и у депутата от Оппоплатформы Александра Лукашева.

Отметим, что и Вельможный, и Лукашев считаются депутатами, близкими к Шахову.

Впрочем, по Лукашеву пока нет официальной информации о его болезни.

Комментарии представители ведомств давали, когда стало известно о 16 новых случаях заражения коронавирусом. Поздно вечером 22 марта стало известно еще о 10 случаях. На данный момент в стране 73 заболевших.

Ранее "Страна" писала, что министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что в условиях распространения коронавируса власть должна обеспечить в стране не только функционирование медицинской системы, но и меры по доставке продуктов питания, вещей первой необходимости.