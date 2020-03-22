В воскресенье, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава государства заявил, что в его ходе обсуждалось увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский и Георгиева обсуждали финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Президент Украины рассказал главе МВФ о положении дел в стране и мерах, принятых для предотвращения распространения Covid-19.

Сообщается, что обсуждались, в том числе, расширение программы сотрудничества Украины с МВФ, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - заявил Владимир Зеленский.

А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Twitter сообщила, что телефон с Зеленским был конструктивным, однако подробностей о нем не привела.

"Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса Covid-19", - написала Кристалина Георгиева.

Скриншот: Twitter/ Kristalina Georgieva

Напомним, недавно Международный валютный фонд пересмотрел свои условия для Украины. Так, Фонд больше не требует открывать рынок земли. Теперь главное условие для кредита - принять закон, который бы делал невозможным возврат прежним владельцам "Приватбанка".

Также мы писали, что у Зеленского не хотят принимать требуемые МВФ законы без гарантий кредита.