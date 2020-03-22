Верховная Рада Украины готовится к внеочередному заседанию. Депутаты работают над необходимыми законопроектами. Парламент работает в режиме комитетов и на карантин Рада не ушла.

Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина"

"Мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады, когда оно произойдет. Коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что к вечеру они будут полностью готовы в комитетах...Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно в режиме комитетов, но это не карантин", - сообщил спикер Рады.

Разумков отметил, что в созданный 16 марта Координационный совет по противодействию распространению коронавирусу не вошли представители парламента, однако подчеркнул, что ВР ожидает от правительства и Координационного совета законопроектов.

Напомним, народный депутат Сергей Шахов, у которого медики 19 марта диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии. Из-за заражения нардепа, сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, в числе которых члены СНБО и Кабинета министров Украины.

Также мы рассказывали, что вторым народным избранником, который инфицирован коронавирусом, стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие". Вельможный, в отличие от Шахова, был на заседании 17 марта в Раде и выступал там. А до того был 16 марта на заседании согласительного совета.