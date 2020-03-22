Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что в условиях распространения коронавируса власть должна обеспечить в стране не только функционирование медицинской системы, но и меры касаемо доставки продуктов питания, вещей первой необходимости.

Об этом Емец заявил в передаче "Большое интервью" на телеканале "112 Украина".

"Я думаю, что если человек ограничен в витаминах, продуктах и т.д., то, конечно, бороться с вирусом организм с пониженным иммунитетом не сможет. Поэтому я считаю, что сейчас кроме медицины, нам нужно организованно принять все меры и относительно доставки, продуктов питания, и минимальных потребностей… Я думаю, это шанс объединиться и политикам, которые сознательно поймут, что их политические разногласия надо сделать второстепенными. А объединиться вокруг последствий, которые мы точно будем иметь после этой эпидемии", - заявил Илья Емец.

Напомним, глава Минздрава Емец выступил за объявление чрезвычайного положения в Украине.