На селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля с мэрами и губернаторами президент призвал мэров оставить распри на почве политики и объединиться для борьбы с эпидемией. Президент будет ждать предложений от мэров по поводу карантина и борьбы с пандемией.

Об этом говорится в Telegram-канале "Политика страны".

Идея провести встречу возникла в ходе прямого эфира шоу Савика Шустера, когда мэры четырёх городов-миллионников, Одессы, Днепра, Харькова и Киева упрекнули премьер-министра в отсутствии диалога при принятии закона об антикризисных мерах, которым города лишили плановых поступлений от налога на землю.

Как рассказали "Стране" участники совещания, вместе с Зеленским на встрече присутствовали глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Шмигаль, мэр Киева Виталий Кличко. А также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мэры городов выслушали монолог Зеленского, который свёлся к мысли "Ребята, давайте жить дружно". Он призвал мэров прекратить политические распри и обьединить усилия перед лицом наступающей пандемии. Сказал, что не инициировал никаких уголовных дел против мэров", - рассказывает один из участников совещания.

При этом Зеленский предложил мэрам написать свои предложения в письменной форме и через губернаторов передать их ему.

"Также он пообещал проводить такие "селекторы" по средам и пятницам", - уточнил источник.

"После него выступил с трехминутной речью Шмыгаль. Без всякой конкретики. После чего президент порекомендовал связаться с Тимошенко на случай, если понадобится помощь в получении китайских товаров (тесты, ИВЛ и другое). У мэров была роль без слов, обратной связи не получилось. Правда, хотели заслушать мэра Черновцов, где находится эпицентр коронавируса, но он не смог по каким-то причинам не смог выйти в эфир", - сказал участник совещания.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский взял Шмыгаля и Авакова на селекторное совещание с губернаторами по коронавирусу в Украине.

Также мы рассказывали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил причины принятия жестких ограничительных мер во время карантина и призвал украинцев потерпеть в условиях дискомфорта ради сохранения своей жизни и здоровья, и своих сограждан.