Глава Минздрава Илья Емец заявил, что не нуждается в советах своей предшественницы Ульяны Супрун, а также он не хотел бы с ней общаться.

Об этом Емец рассказал в передаче "Большое интервью" на телеканале "112 Украина".

На вопрос, дает ли ему какие-то советы экс-глава Минздрава Супрун, Илья Емец ответил отрицательно.

"Нет, более того, мне не нужны советы Супрун", - сказал Емец.

По его словам, если у него возникнут вопросы про состояние медицинской отрасли, он также не хотел бы общаться со своей предшественницей.

"Мне хватает тех правильных людей, которые работали при и.о. министра охраны здоровья Супрун, которые хотят и в нашей модели продолжить реформы западного образца", - сообщили Илья Емец.

Напомним, глава МОЗ Емец рассказал, что ждет Украину дальше в связи с распространением коронавируса. По его словам, самое трудное для страны - еще впереди.