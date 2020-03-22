Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность населенных пунктов. Он призвал собственников перейти на дистанционный режим или временно приостановить деятельность.

Об этом он заявил в видеообращении в воскресенье, 22 марта.



По словам Шмугаля, Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.



"Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу", - заявил Шмыгаль.



Он отметил, что сегодня встал вопрос, как страна будет жить после преодоления коронавируса.



"Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что в Украине уже 63 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Правительство объявило об усилении карантинных мер с 17 марта.

Ранее "Страна" рассказывала, как в России борются с коронавирусом и почему не останавливают метро.