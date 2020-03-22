Министр здравоохранения Илья Емец считает, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта.

Об этом он заявил в передаче "Большое интервью" на телеканале "112 Украина".

"Если злодей – его надо наказывать. А если человек сознательно поймет, что он тоже злодей, он убивает других, [его тоже надо наказывать]", - заявил Емец, отвечая на вопрос, выступает ли он за объявления в Украине чрезвычайного положения.

По словам министра, если бы его объявили бы в начале марта, коронавирус в Украине не распространялся бы в геометрической прогрессии.

"Я не просто за, я говорил это с первого дня работы в правительстве. Это надо было бы сделать с самого начала, и тогда этого распространения геометрического, который происходит, не было бы", - сказал глава Минздрава.

Напомним, СНБО может собраться в ближайшие дни, чтоб обсудить введение чрезвычайного положения в Украине.

Между тем, Рада еще не определились с датой заседания, на котором могут ввести чрезвычайное положение. А если президент подпишет указ о введении чрезвычайного положения, по закону парламент должен будет собраться в течение двух дней.

Также "Страна" разбиралась, позволит ли ведение режима ЧП ограничить свободу слова, мобильную связь, интернет, радио и телевидение, а также политическую деятельность.