Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что второй этап медреформы, который должен был стартовать 1 апреля, будет перенесен на три месяца.

Об этом он заявил в передаче "Большое интервью" на канале "112 Украина".

Емец заявил, что вопрос о том, будет ли поставлена медреформа на паузу в связи с пандемией коронавируса, является сложным.

"Это сложный вопрос, потому что тут задействована законодательная структура. А в этих условиях созвать внеочередную сессию Верховной Рады невозможно. Но сейчас, чтобы больницы не закрылись, я попросил три месяца после апреля, чтобы продолжить не закрывать те больницы, которые работают…." - сказал Илья Емец.

В качестве примера он привел Киевскую больницу микрохирургии "Око", которая делает в год 17 тысяч операций на глазах - в основном пенсионерам. Руководство учреждения не договорилось с Национальной службой здоровья Украины, их вычеркнули из списка, и они с 1 апреля должны были быть закрыты. По словам Емца, он работает над тем, чтобы эту больницу не закрыли.

"Но мне нужно 3 месяца, чтобы Верховная Рада [продолжала] ту модель продолжения реформы Семашко по всем требованиям ВОЗ. И у меня были встречи с послами США, Канады, которые готовы помогать, МВФ… Мне нужно время, и не нужно ограничение этим 1 апреля", - сказал Илья Емец.

По его словам, коечный фонд в Украине, который не нужен в таком количестве, нужно уменьшить, но эволюционным путем.

"И это будут решать врачи-профессионалы, а не чиновники и не политики. Каким путем? Внедрение страховой медицины, которая эволюционно через год закроет этот коечный фонд, который не нужен. И люди туда не пойдут. И не будет этого ажиотажа", - сообщил министр.

Напомним, "Страна" писала о том, что ожидало украинскую медицину с 1 апреля в связи с началом второго этапа медицинской реформы.