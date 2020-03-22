Читатель "Страны", который находится на горнолыжном курорте "Буковель" рассказал, как на самом деле работает комплекс и почему он еще не закрыт для посетителей, несмотря на всеукраинский карантин и режим "чрезвычайной ситуации" в Ивано-Франковской области.

Читатель рассказал, что на самом деле закрыты все места, где люди могли собираться вместе, а расстояние на трассах между людьми большое из-за того, что почти никто не катается.

"На самом деле, рестораны закрыты все, с улицы убрана вся мебель... Три ресторана еще работают на доставку... Комплекс VODA закрыт полностью, всякие развлечения, площадки - тоже", - пишет читатель.

Он добавил, что на горнолыжном курорте группами люди не собираются, а также не ходит общественный транспорт и людей на улицах в ближайших населенных пунктах нет. По словам читателя "Страны", каждый день мыли дороги, пока была плюсовая температура.

"Открыты только ряд отелей, но даже в Radisson еда исключительно в номер. Трассы действительно работают. Но людей настолько мало, что огромная дистанция получается сама по себе", - рассказывает читатель.

По его словам, вечером люди не ходят на прогулки, нельзя пойти в другой отель и посидеть в баре, так как все закрыто.

"По факту, можно только утром выехать на склон, весь день катать в одиночестве, вечером приехать отдыхать в номере. В любом случае, людей тут точно меньше, чем в магазинах или на остановках транспорта в Киеве", - добавляет он, добавляя, что чего сейчас в достатке на курорте, так это снега.

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