В среду, 25 марта, Кабмин должен принять постановление касаемо изменения системы начисления зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

Об этом в передаче "Больше интервью" на телеканале "112 Украина" сообщил глава Минздрава Илья Емец.

"Если мы во время эпидемии сделаем [изменения в системе оплаты труда] для санитарного врача, для работника "скорой помощи", для анестезиолога-реаниматолога в отделении, где будет эта инфекция, то разные будут подходы к системе оплаты. И это можно сделать из трех источников финансирования. Но если мы примем постановление – и оно должно выйти в среду – [будет] почасовая оплата. Я думаю, это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, несмотря на опасность, будут работать", - сказал Илья Емец.

Напомним, врачи всего мира объявили флешмоб, к ним присоединяются украинские коллеги. Они просят людей оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.