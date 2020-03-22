Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 38 тысяч. Таким образом страна вышла на третье место в мире по числу заболевших, обогнав Испанию.

Кроме того, произошел резкий скачок в количестве выявленных инфицированных - он увеличился почти в полтора раза - еще вчера было известно лишь о 26 тысячах зараженных.

Рост количества инфицированных в США - за один день достигло почти 14 тысяч человек. За то же время прибавилось число смертей от инфекции - 94. Общее число инфицированных в США на вторую половину дня 22 марта составляет 38 138. Больше всего зараженных – в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии.

В последние дни число выявленных инфицированных в США растет на несколько тысяч за сутки. Это связано не только с распространением инфекции, но и с большим числом проведенных тестов. К настоящему моменту на коронавирус проверили около 200 тысяч американцев. Прошли тестирование и президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Результат – негативный. Около 350 человек в США умерли от коронавирусной инфекции.

БЕК