В Украине, даже с учетом тех тестов на коронвирус, которые доставят из Китая, наблюдается их острая нехватка. В Минздраве полагают, что их хватит, чтобы проверить на заражение людей, которые возвращаются из Европы. Самих же вернувшихся украинцев, по мнению министра здравоохранения Ильи Емца, нужно помещать на жесткий карантин.

Об этом Илья Емец заявил в передаче "Больше интервью" на телеканале "112 Украина".

"Мы должны понимать, что сейчас действенность мероприятий касаемо изоляции массового влияния украинцев, которые возвращаются сейчас из Италии, Испании, Польши... Наша медицина не только разобщена, но она еще и бедная. Потому что те тесты, которые сейчас летят из Китая, пока что это партия, которую заказывал МОЗ, это 150 тысяч... Их хватит на то, чтобы [протестировать] людей, которые возвращаются из тех европейских городов, где распространение коронавируса массовое... Они должны быть не только изолированы и протестированы, а еще и быть на карантине. При этом на очень жестком карантине", - заявил Емец.

По словам министра, Украине сейчас действительно нужны и экспресс-тесты, и вирусологические лаборатории, которых не хватает.

"…[Сколько нужно тестов] - это сильно зависит от того, сможем ли мы локализовать очаги – не очень популярными, но они были нужны. Как известно, это была сначала только Тернопольская область, а сейчас Житомирская, Киевская и Киев имеют чрезвычайную ситуацию... Но потом я призвал бы не только государство, а и бизнес Украины, который должен сознательно сделать так, чтобы у нас тесты и экспресс, и серологические тесты должны быть массово для всех украинцев… Украинцев старше – мы же знаем статистику сколько у нас людей старше - 65 лет… Хоть и жаль, но средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 65 лет. Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас… - я не шучу и не пугаю - которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов…." - добавил министр.

При этом, по его словам, если сознательный человек – в селе, в районе, в городе Киеве – был изолирован и не контактировал с потенциально возможным переносчиком этой инфекции, то он бы для них не тратил ни экспресс-тесты, ни серологические.

"Если бы он был в контакте с потенциально возможными переносчиками – я бы обязательно… И тогда мы бы подсчитали, сколько нужно тестов", - сказал Емец.

Напомним, медики "скорой" будут на дому делать заболевшим украинцам экспресс-тесты на коронавирус и грипп.