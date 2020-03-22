Канцлер Германии Ангела Меркель решила самоизолироваться. При этом она намерена продолжать исполнять свои служебные обязанности.

Об этом 22 марта сообщило агентство AFP на своей странице в Twitter.

По данным журналистов, политик приняла такое решение после того, как посетила своего доктора, который, как оказалось, был инфицирован коронавирусом.

Стоит подчеркнуть, что факте заражения своего же врача канцлер узнала сразу после пресс-конференции 22 марта, в ходе которой она объявила об ужесточении карантинных мер в Германии. В частности, в ближайшие две недели гражданам страны запретили собираться больше, чем по двое.

Напомним, за день до этого Меркель сфотографировали в супермаркете Берлина Hit Ullrich. Она была одета в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.