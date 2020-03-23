Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине смертность от коронавируса ожидается меньше, чем в Китае.

Об этом он заявил в эфире программы "Большое интервью" на канале 112.

В частности, он признал, что Украина не смогла принять жестких мер, чтобы не впустить этот вирус:

"Сейчас, к сожалению, мы имеем те очаги, которые пришли к нам не из Китая, а из Европы. И сейчас эти очаги уже наши, местные. И тут начинается второй этап: мы обязаны не распространить и не допустить пандемию в нашей стране", - сказал Емец.

Также он назвал "этапом невидимого врага" смертность:

"Если китайцам удалось сделать смертность 3-4% инфицированных, то Италия не смогла этого сделать. В Италии, по моим данным, она составляет 8-9%. Сегодня будет назначен мной анестезиолог-реаниматолог, главный специалист страны, который сделает вертикаль по Киеву, областям и районам. Эти специалисты могут сделать так, что у нас, возможно, смертность будет составлять меньше, чем в Китае", - заявил Емец.

Также он добавил, что статистика смертности зависит не только от оборудования больниц, но и от самих людей и слаженной работы:

"Все говорят про вентиляторы, оборудование. А начинать надо с людей. Люди должны работать вместе с органами правопорядка, Министерством внутренних дел", - заявил глава МОЗ.

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