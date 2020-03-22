В Италии зафиксировали уменьшение смертности от коронавируса. За сутки 21 марта зафиксирован 651 летальный случай случай, хотя еще 20 числа умерли 793 пациента. Кроме того, за прошлые сутки поставлен рекорд выздоровления в стране - излечились от короновирусной инфекции 952 человека.

Об этом вечером 22 марта заявил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает агентство Аnsa.

"Сегодня зарегистрирована 651 смерть. Излечившихся сегодня - 952 человека, и 7024 за все время", - говорит Боррелли.

Таким образом, последние сутки стали рекордом по выздоровлению в стране. Высокие темпы выздоровления в стране держатся уже второй день подряд - накануне от коронавируса излечилось 943 человека.

Италия является эпицентром коронавирусной пандемии в Европе. Всего в стране коронавирусом инфицировано 59.138 человек. На втором месте в Европе по смертности из-за коронавируса Испания число жертв достигло 1725 человек, а общее количество зараженных достигло 28 572 случаев.

В мире коронавируcом заболело более 307 000 человек, более 92 000 выздоровели, более 13 000 умерли.

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