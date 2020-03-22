Италия закрывает все второстепенные производства и учереждения, чтобы остановить распространение коронавируса. Все еще будут функционировать супермаркеты, аптеки, банки, почтовые отделения и общественный транспорт.

Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в прямом-эфире на своей странице в Facebook.

"Мы решили сделать следующий шаг. Правительство решило закрыть на всей территории страны всю производственную деятельность, которая не является строго необходимой, критической, необходимой для обеспечения основных товаров и услуг", - сказал Конте.

По его словам, правительство работало с профсоюзами и промышленными федерациями над составлением списка цепочек поставок коммунальных услуг, которые не должны быть затронуты этим решением. Конте также подтвердил, что все супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые отделения и страховые отделения останутся открытыми. Общественный транспорт продолжит функционировать.

Он также попросил итальянцев сохранять спокойствие и сказал, что нет причин создавать длинные очереди в магазинах и панически cкупать продукты.

Напомним, что всего в Италии зарегистрировано 59,138 случаев заражение коронавирусной инфекцией Covid-19. При этом от вируса погибли 5,476 пациентов. Еще день назад количество летальных случаев при Covid-19 не достигло и пяти тысяч.

Но есть и хорошие новости. Так, итальянским медикам удалось вылечить 95-летнюю жительницу селения Фанана Альму Клару Корсини от коронавируса Covid-19.