Народный депутат Украины Сергей Шахов, который первым в Верховной Раде заразился коронавирусом и заразил жену, ранее говорил, что коронавируса нет. Он утверждал это с трибуны парламента.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика страны".

На кадрах видно, как Шахов 21 февраля выступал с трибуны в Верховной Раде Украины, он экспрессивно говорит:и"Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавипрус в головах у чиновников".

Напомним, народный депутат Сергей Шахов, у которого медики 19 марта диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии. Из-за заражения нардепа, сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, в числе которых члены СНБО и Кабинета министров Украины.