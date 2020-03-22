Депутат Шахов, у которого обнаружили коронавирус, утверждал в Раде, что "нет никакого коронавируса". Видео
Народный депутат Украины Сергей Шахов, который первым в Верховной Раде заразился коронавирусом и заразил жену, ранее говорил, что коронавируса нет. Он утверждал это с трибуны парламента.
Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика страны".
На кадрах видно, как Шахов 21 февраля выступал с трибуны в Верховной Раде Украины, он экспрессивно говорит:и"Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавипрус в головах у чиновников".
Напомним, народный депутат Сергей Шахов, у которого медики 19 марта диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии. Из-за заражения нардепа, сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек, в числе которых члены СНБО и Кабинета министров Украины.
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